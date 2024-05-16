В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 82-летнюю женщину с Гражданского проспекта

Вечером 25 марта 2024 года, около 18 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 82-летняя женщина, проживающая в доме 126 корпус 2 по Гражданскому проспекту. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и отдала возле дверей своей квартиры курьеру 200 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 15 мая 2024 года около 13 часов 10 минут в результате проведения оперативно-следственных действий сотрудники уголовного розыска в причастности к указанному преступлению изобличили 22-летнего молодого человека без определенного места жительства, который был ранее задержан по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Подозреваемый помещен в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.