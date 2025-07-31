Полиция ищет поджигателей иномарки в Мурино

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 30 июля около 21 часа 50 минут поступило сообщение о пожаре автомобиля, находящегося возле дома 11, корпус 1 по Петровскому бульвару в городе Мурино.

По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что частично сгорел автомобиль «Тойота Краун», принадлежащий местной жительнице, который ранее был поврежден в ДТП и находился в разукомплектованном состоянии.

В настоящее время размер причиненного материального ущерба уточняется.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к данному инциденту могут быть причастны несовершеннолетние лица, предположительно в возрасте от 8 до 10 лет, которые, предварительно, в 21:10 подожгли полиэтиленовую пленку, которой был укрыт поврежденный автомобиль. Возгорание полиэтилена привело к пожару самого транспортного средства.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Полиция ведет поиск лиц, причастных к поджогу автомобиля.