ента новостей

14:47
В Петербурге задержали сбытчика сильнодействующих веществ посредством онлайн-магазина
14:45
Полиция ищет поджигателей иномарки в Мурино
14:41
В Мурино поймали угонщина машины скорой помощи
14:37
Конфликт отдыхающих на Колтушском озере закончился убийством
14:25
В парке на улице Коллонтай избили и ограбили школьника
14:21
В петербурге задержали грабителя, напавшего на девушку возле торгового центра на Лиговке
14:19
На Невском проспекте в одном из баров мужчина угрожал персоналу игрушечным пистолетом
14:15
В Петербурге крановщик устроил стрельбу на строительном объекте
14:12
В Красногвардейском районе полицейские провели профилактический рейд на территории гаражного массива
10:09
Досуг петербуржцев: как бы город жил без работы?
09:56
В Петербурге фитнес становится дороже: анализ цен на спортивные услуги
09:50
Массовый мор рыбы зафиксирован в Ленобласти
09:38
Беглов и Мединский согласовали меры поддержки патриотических инициатив в сфере искусства
01:31
«Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России: автором победного гола стал Лусиано Гонду
20:36
Speedtest больше недоступен в России
20:34
Открытие выставки "Память, застывшая в камне. Битва за Ленинград"
20:12
В городе Пушкин «Камаз» сбил трехлетнего ребенка
19:31
Восьмикратный чемпион России по шахматам Пётр Свидлер проиграл шоу-матч 14-летнему турецкому гроссмейстеру Эрдогмушу в Марселе
18:42
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в горах в Пакистане из-за внезапного камнепада
14:51
В Ленобласти в поселке Кобринское произошло смертельное ДТП
14:19
В Ленобласти задержали поджигателя дома в Новолисино
14:10
В Шлиссельбурге задержали двоих стрелков на набережной Малоневского канала
14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
14:04
На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину
13:35
В Петербурге поймали подозреваемого в нападении на прохожего на проспекте Большевиков
13:33
В Дегтярном переулке молодой человек выстрелил из пистолета в водителя такси
13:26
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Тамбасова
12:07
В Петербурге с 1 августа в пяти районах ограничат движение
12:00
В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары
11:55
В Петербурге присвоили почетные звания взрослым и детским творческим коллективам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полиция ищет поджигателей иномарки в Мурино

Полиция ищет поджигателей иномарки в Мурино

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожского района ищут причастных к поджогу авто на Петровском бульваре в Мурино

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 30 июля около 21 часа 50 минут поступило сообщение о пожаре автомобиля, находящегося возле дома 11, корпус 1 по Петровскому бульвару в городе Мурино.

По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что частично сгорел автомобиль «Тойота Краун», принадлежащий местной жительнице, который ранее был поврежден в ДТП и находился в разукомплектованном состоянии.

В настоящее время размер причиненного материального ущерба уточняется.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к данному инциденту могут быть причастны несовершеннолетние лица, предположительно в возрасте от 8 до 10 лет, которые, предварительно, в 21:10 подожгли полиэтиленовую пленку, которой был укрыт поврежденный автомобиль. Возгорание полиэтилена привело к пожару самого транспортного средства.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Полиция ведет поиск лиц, причастных к поджогу автомобиля.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, поджог, автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-05-2023, 14:11
В Мурино задержали подозреваемую в убийстве
29-08-2023, 09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
6-02-2024, 12:46
В Мурино неизвестный выстрелили из пневматили по автомобилю
3-04-2025, 11:10
В Невском районе задержали подозреваемого в поджоге автомашины на улице Шелгунова
14-07-2025, 17:27
В Невском районе избили контролера в автобусе
29-04-2020, 13:21
На севере Петербурга задержали автоугонщика

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:12
В городе Пушкин «Камаз» сбил трехлетнего ребенка
Вчера, 14:51
В Ленобласти в поселке Кобринское произошло смертельное ДТП
Вчера, 14:04
На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину
27-07-2025, 23:27
В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка
Наверх