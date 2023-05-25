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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали подозреваемую в убийстве

В Мурино задержали подозреваемую в убийстве

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими в Мурино задержана подозреваемая в убийстве

Накануне вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Лени нградской области поступило сообщение от 40-летнего жильцы одной из квартир дома по Петровскому бульвару в городе Мурино о трупном запахе, распространяющемся из квартиры в доме 12 корпус 2 по Петровскому бульвару.
Прибывшими на место полицейскими на балконе квартиры–студии, расположенной по указанному адресу, обнаружен завернутый в полиэтилен труп 59-летней женщины.
В этот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в квартире дома 12 корпус 2 по Петровскому бульвару по подозрению в причастности к данному преступлению задержана 34-летняя местная жительница.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район убийство
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