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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга задержали автоугонщика

На севере Петербурга задержали автоугонщика

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
Сотрудники полиции Выборгского района Петербурга вернули местной жительнице похищенный автомобиль

В полицию Выборгского района г. Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный в период с 18 по 20 апреля от дома 22/2 по проспекту Просвещения тайно похитил автомобиль  «Хонда Цивик», принадлежащий гражданке 61-летней местной жительнице. Сумма ущерба составила 280 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

29 апреля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 39-летний неоднократно судимый гражданин. Похищенный автомобиль обнаружен и изъят. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район угон кража автомобиль
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