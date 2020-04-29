На севере Петербурга задержали автоугонщика

В полицию Выборгского района г. Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный в период с 18 по 20 апреля от дома 22/2 по проспекту Просвещения тайно похитил автомобиль «Хонда Цивик», принадлежащий гражданке 61-летней местной жительнице. Сумма ущерба составила 280 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

29 апреля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 39-летний неоднократно судимый гражданин. Похищенный автомобиль обнаружен и изъят. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.