В Мурино неизвестный выстрелили из пневматили по автомобилю

Вчера, 5 февраля к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от 26-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств о том, что возле дома 11/1 по улице Авиаторов Балтики в городе Мурино неизвестный произвел выстрел из пневматического пистолета в припаркованный автомобиль и скрылся.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции установили, что около 21 часов 40 минут возле дома 11/1 по улице Авиаторов Балтики, неизвестный, предположительно, из пневматического пистолета, выстрели в заднее стекло автомобиля «Хендай Солярис», принадлежащего 54-летнему гражданину одного из среднеазиатских государств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскных мероприятия направленные на установление и задержание злоумышленников.