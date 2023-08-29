В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода

Вечером минувшего воскресенья около 18 часов 40 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от 29-летнего местного жителя. Возле дома 8 корпус 1 по улице Екатерининская в городе Мурино мужчина попытался помешать водителю автомобиля «Порше Кайенн» объехать по тротуару автомобильный затор.

В результате разозленный нарушитель совершил наезд на заявителя, бросил автомобиль и сбежал. В результате инцидента потерпевший получил легкие травмы.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность правонарушителя была установлена. Им оказался 20-летний местный житель, который задержан и допрошен в качестве подозреваемого.

В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.