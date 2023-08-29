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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода

В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан водитель автомобиля «Порше Кайенн», наехавший на пешехода в городе Мурино

Вечером минувшего воскресенья около 18 часов 40 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от 29-летнего местного жителя. Возле дома 8 корпус 1 по улице Екатерининская в городе Мурино мужчина попытался помешать водителю автомобиля «Порше Кайенн» объехать по тротуару автомобильный затор.
В результате разозленный нарушитель совершил наезд на заявителя, бросил автомобиль и сбежал. В результате инцидента потерпевший получил легкие травмы.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность правонарушителя была установлена. Им оказался 20-летний местный житель, который задержан и допрошен в качестве подозреваемого.  
В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Мурино ДТП хулиганство
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