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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали подозреваемого в поджоге автомашины на улице Шелгунова

В Невском районе задержали подозреваемого в поджоге автомашины на улице Шелгунова

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Невского района задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на улице Шелгунова

27 марта около 00 часов 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 41 по улице Шелгунова горит автомобиль. 

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что произошло возгорание багажника припаркованного около дома автомобиля «Киа Соренто», принадлежащего 36-летней местной жительнице, проживающей в этом же доме. 

Также пострадал от огня стоявший рядом автомобиль «Хендай IX35», принадлежащий 60-летней петербурженке.

В результате возгорания пострадавших нет, автомобилям нанесен значительный ущерб.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.167 ч.2 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). 

Вчера вечером, 2 апреля около 17 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 5 по 2-му Рабфаковскому переулку по подозрению в совершении указанного преступления задержали 34-летнего жителя города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. 

Предварительно установлено, что ранее у подозреваемого произошел дорожный конфликт с владелицей «Киа» и таким образом он решил отомстить. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, поджог, автомобиль
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