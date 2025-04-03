В Невском районе задержали подозреваемого в поджоге автомашины на улице Шелгунова

27 марта около 00 часов 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 41 по улице Шелгунова горит автомобиль.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что произошло возгорание багажника припаркованного около дома автомобиля «Киа Соренто», принадлежащего 36-летней местной жительнице, проживающей в этом же доме.

Также пострадал от огня стоявший рядом автомобиль «Хендай IX35», принадлежащий 60-летней петербурженке.

В результате возгорания пострадавших нет, автомобилям нанесен значительный ущерб.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.167 ч.2 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Вчера вечером, 2 апреля около 17 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 5 по 2-му Рабфаковскому переулку по подозрению в совершении указанного преступления задержали 34-летнего жителя города Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Предварительно установлено, что ранее у подозреваемого произошел дорожный конфликт с владелицей «Киа» и таким образом он решил отомстить.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.