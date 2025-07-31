В петербурге задержали грабителя, напавшего на девушку возле торгового центра на Лиговке

Накануне днем 30 июля, приблизительно в 14:00, в правоохранительные органы поступила информация о нападении на девушку возле торгово-развлекательного комплекса, находящегося в доме номер 30 по Лиговскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 38-летнюю женщину, которая сообщила, что около 13:30, покидая торговый центр, подверглась нападению неизвестного. Злоумышленник распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо жертве, толкнул её и попытался завладеть сумкой, оцениваемой в 30 000 рублей, а также пакетом с денежными средствами в размере 550 000 рублей. Преступника спугнул проходивший мимо гражданин, после чего он скрылся с места преступления.

Благодаря оперативным действиям полиции, подозреваемый был задержан в течение получаса. У дома номер 30 по Лиговскому проспекту был задержан 23-летний безработный житель Канонерского острова, который был доставлен в отделение для проведения следственных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.