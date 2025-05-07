На Лиговском проспекте мужчина напал на подростка с перцовым баллончиком

В Московском районе Петербурга 6 мая в правоохранительные органы поступила информация об инциденте, произошедшем возле дома номер 157 по Лиговскому проспекту. Согласно поступившим данным, неустановленное лицо совершило нападение на 13-летнего подростка.

Злоумышленник распылил в лицо жертве вещество из газового баллончика, после чего нанес удар и покинул место происшествия. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Он был доставлен в медицинское учреждение с химическим ожогом глаз.

После осмотра и оказания первой помощи состояние подростка было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Сотрудниками полиции предпринимаются активные меры для установления местонахождения и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.