В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег 86-летнюю женщину

В полицию Центрального района Петербурга 3 мая около 23 часов 10 минут поступило заявление от 86-летней жительницы дома номер 18/5 по Большой Московской улице.

Пожилая женщина сообщила правоохранительным органам, что за день до обращения ей позвонил неизвестный. Злоумышленник, используя обманную схему, пообещал избежать уголовной ответственности и задекларировать денежные средства. Под этим предлогом он убедил пенсионерку передать свои сбережения курьеру для их последующего внесения на якобы "безопасный" счет.

В результате действий мошенника, потерпевшая лишилась 560 000 рублей и 560 евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 12 мая возле дома номер 7 корпус 1 по Кушелевской дороге, сотрудниками полиции был задержан 21-летний безработный, подозреваемый в совершении данного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.