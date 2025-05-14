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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег 86-летнюю женщину

В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег 86-летнюю женщину

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали курьера мошенников, оставивших без накоплений 86-летнюю пенсионерку

В полицию Центрального района Петербурга 3 мая около 23 часов 10 минут поступило заявление от 86-летней жительницы дома номер 18/5 по Большой Московской улице.

Пожилая женщина сообщила правоохранительным органам, что за день до обращения ей позвонил неизвестный. Злоумышленник, используя обманную схему, пообещал избежать уголовной ответственности и задекларировать денежные средства. Под этим предлогом он убедил пенсионерку передать свои сбережения курьеру для их последующего внесения на якобы "безопасный" счет.

В результате действий мошенника, потерпевшая лишилась 560 000 рублей и 560 евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 12 мая возле дома номер 7 корпус 1 по Кушелевской дороге, сотрудниками полиции был задержан 21-летний безработный, подозреваемый в совершении данного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, мошенничество, пенсионеры
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