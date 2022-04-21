В Курортном районе задержан вооруженный насильник

В минувший вторник к полицейским Курортного района Петербурга обратилась мама 13-летней жительницы Репино, которая заявила о том, что неизвестный мужчина 18 апреля около 17 часов 20 минут на Приморском шоссе, рядом с крупным отелем, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери. При этом насильник угрожал девочке пистолетом и отобрал у неё 150 рублей.

Поздним вечером 19 апреля на Нагорной улице в Репино подозреваемого задержали сотрудники полиции. Насильником оказался 55-летний неработающий из поселка Ольгино.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

По данным АН «Оперативное прикрытие», подозреваемый дважды судим за умышленные убийства: в 1995 и 2007 годах. С административного надзора был снят в 2021 году.