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Питерец.ру » Происшествия » В Курортном районе задержан вооруженный насильник

В Курортном районе задержан вооруженный насильник

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В Репино убийца с пистолетом приставал к 13-летней девочке

В минувший вторник к полицейским Курортного района Петербурга обратилась мама 13-летней жительницы Репино, которая заявила о том, что неизвестный мужчина 18 апреля около 17 часов 20 минут на Приморском шоссе, рядом с крупным отелем, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери. При этом насильник угрожал девочке пистолетом и отобрал у неё 150 рублей.

Поздним вечером 19 апреля на Нагорной улице в Репино подозреваемого задержали сотрудники полиции. Насильником оказался 55-летний неработающий из поселка Ольгино.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

По данным АН «Оперативное прикрытие», подозреваемый дважды судим за умышленные убийства: в 1995 и 2007 годах. С административного надзора был снят в 2021 году.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Курортный район насильник педофил
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