В центре Петербурга трое злоумышленников ограбили молодого парня

Вчера ранним утром около 04 часов 00 минут в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 84 по Лиговскому проспекту совершено нападение.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции обнаружили возле дома 84 25-летнего пострадавшего, который сообщил, что около половины четвертого утра возле дома 83 по Лиговскому проспекту трое, предварительно распылив ему в лицо содержимое аэрозольного баллончика, отобрали у него 800 долларов США и с места происшествия скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой".

Ведется розыск нападавших.