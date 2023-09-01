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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга трое злоумышленников ограбили молодого парня

В центре Петербурга трое злоумышленников ограбили молодого парня

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга ищут разбойников с Лиговки

Вчера ранним утром около 04 часов 00 минут в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 84 по Лиговскому проспекту совершено нападение.
Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции обнаружили возле дома 84 25-летнего пострадавшего, который сообщил, что около половины четвертого утра возле дома 83 по Лиговскому проспекту трое, предварительно распылив ему в лицо содержимое аэрозольного баллончика, отобрали у него 800 долларов США и с места происшествия скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой".
Ведется розыск нападавших.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район разбойное нападение
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