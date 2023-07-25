Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на Лиговке

Вчера к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 18-летнего жителя Самары о том, что в период с 05 часов 25 минут по 05 часов 35 минут возле дома 53 по Лиговскому проспекту неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал у него мобильный телефон «Айфон 12» и с места происшествия скрылся.

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

24 июля 2023 года около 16 часов 00 минут возле дома 23 по улице Советской в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления по «горячим следам» задержан 17-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято.