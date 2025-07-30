В Ленобласти задержали поджигателя дома в Новолисино

19 июля в правоохранительные органы Тосненского района Ленинградской области поступила информация о пожаре, произошедшем в доме номер 23 на Центральной улице в деревне Новолисино.

В результате пожара огнем был полностью уничтожен одноэтажный жилой дом из дерева, а также две хозяйственные постройки и гараж, расположенные на территории домовладения.

Предварительная оценка ущерба от пожара составляет около 5 миллионов рублей. Владельцем сгоревшего имущества является 61-летняя женщина, проживающая в Санкт-Петербурге.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 167 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей умышленное уничтожение имущества путем поджога.

28 июля, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого виновника инцидента. Им оказался 59-летний сосед потерпевшей.

Данный гражданин был доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий и задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.