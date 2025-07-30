В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы

В полицию поступило заявление от 75-летней гражданки, проживающей в доме номер 1 по Ситцевой улице. Она сообщила, что 21 июля утром ей позвонил неустановленный человек, который, обманным путем, убедил ее передать курьеру сумму в размере 1 700 000 рублей под ложным предлогом "декларирования денежных средств".

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 28 июля в 10:30 возле дома номер 33 по Пражской улице, сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в совершении указанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.