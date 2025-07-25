В Петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Тихорецком проспекте

22 июля 2025 года, в 17 часов 15 минут, в правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило заявление от 36-летней местной жительницы. Она сообщила, что в доме номер 37 по Тихорецкому проспекту, специалист, вызванный для проведения ремонтных работ, совершил поджог входной двери в её квартиру.

Согласно показаниям заявительницы, приглашенный мастер не выполнил никаких ремонтных работ, потребовал оплату в размере 60 000 рублей, а также совершил кражу сумки, в которой находились документы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в указанной квартире проживают мать и дочь, 1948 и 1989 годов рождения соответственно. 2 июля 2025 года они наняли 37-летнего мужчину для проведения ремонта в комнате. Однако, по их мнению, качество выполненных работ не соответствовало требованиям, в связи с чем заказчицы отказались от оплаты и попросили исполнителя покинуть помещение.

В тот же день, 22 июля, около 10 часов утра, данный гражданин вернулся с целью забрать свои инструменты и повторно потребовать оплату за оказанные услуги. Получив отказ, он совершил кражу сумки, содержащей документы, денежные средства в размере 2 000 рублей, а также две банковские карты.

Приблизительно в 17:00, проживающая в квартире женщина почувствовала запах гари и обнаружила возгорание деревянной входной двери.

В результате пожара придверный коврик был полностью уничтожен огнем, а деревянная дверь получила частичные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.