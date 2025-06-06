В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге частного дома в Новом Учхозе

В правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области 18 апреля 2025 года около 23 часов поступила информация о пожаре в дачном строении, расположенном в садоводческом некоммерческом товариществе «Ленинец» вблизи поселка Новый Учхоз.

Вследствие возникшего пожара, жилой дом, являвшийся собственностью женщины пенсионного возраста, 79 лет, был полностью уничтожен огнем.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (преднамеренное причинение вреда имуществу, повлекшее тяжкие последствия).

4 июня 2025 года, около 12 часов дня, в районе дома номер 2 на площади Усова в поселке Новый Учхоз, сотрудниками полиции был задержан мужчина, 36 лет, не имеющий официального места работы, проживающий в указанном населенном пункте. Он подозревается в причастности к совершению поджога. Задержанный не предоставил убедительного объяснения своим действиям.

В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании положений статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.