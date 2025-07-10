В Петербурге поймали подозреваемого в краже из квартиры на Большом проспекте

В полицию Петроградского района 6 июня поступила информация о несанкционированном проникновении в квартиру, расположенную в доме номер 19 по Большому проспекту. Злоумышленник совершил кражу металлического сейфа, содержащего денежные средства и ювелирные украшения, общей стоимостью 6 239 500 рублей.

По данному факту было инициировано уголовное дело, квалифицированное по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в особо крупном размере).

В ходе оперативной командировки в Москву, 9 июля, оперативной группой уголовного розыска, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, был задержан 28-летний гражданин, уроженец города Новосибирска. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

Задержанный был доставлен в город Санкт-Петербург и помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.