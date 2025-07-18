Жителя Ленобласти подозревают в поджоге летнего дома в Бурнево

В правоохранительные органы Приозерского района Ленинградской области поступило заявление от 46-летнего гражданина, проживающего в Санкт-Петербурге. Заявитель сообщил, что в период между 8 и 10 июля текущего года неустановленное лицо осуществило поджог дачного дома, находящегося на его земельном участке в окрестностях посёлка Бурнево, в результате чего был нанесён материальный ущерб в размере 700 000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 16 июля в 20:30, сотрудниками уголовного розыска возле одного из домов, расположенных на улице Чапаева в городе Приозерске, был задержан 56-летний безработный местный житель, подозреваемый в совершении указанного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое посредством поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.