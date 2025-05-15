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В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине в Выборге

13 мая в правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области из больницы поступило сообщение о госпитализации 34-летнего жителя города Выборга с ножевым ранением.

Согласно показаниям потерпевшего, инцидент произошел одиннадцатого мая около девяти часов вечера возле сетевого магазина, расположенного в доме номер двадцать один по улице Рубежной. В результате возникшего конфликта с неустановленным лицом, он получил ножевое ранение.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье 111, части 2, пункту «з» Уголовного кодекса Российской Федерации.

14 мая, в девять часов вечера, у дома номер девятнадцать по улице Данилова в городе Выборге Ленинградской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, был задержан 26-летний безработный местный житель, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ножевое ранение
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