В Петербурге поймали курьера мошенников из Северной Осетии, обманувшего пенсионера из города Ломоносов

25 июня около 11 часов 55 минут в отделение полиции Петродворцового района Петербурга поступило обращение от 87-летнего гражданина, проживающего в доме номер 14 по улице Федюнинского в городе Ломоносов. Заявитель сообщил, что после разговора по телефону с неустановленным лицом, под ложным предлогом декларирования денежных активов, он передал курьеру сумму в размере 384 000 рублей.

По указанному инциденту возбудили уголовное производство по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

В ходе оперативно-розыскных действий, возле дома номер 219/221, расположенного на набережной Обводного канала, был задержан молодой человек 20 лет, прибывший из Республики Северная Осетия. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.