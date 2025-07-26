ента новостей

14:48
В Петербурге сотрудницу МФЦ изобличили в фиктивной регистрации мигрантов
14:19
В Ленобласти поймали несовершеннолетнего "дропа", подозреваемого в обмане пенсионерки
14:06
В доме на Русановской улице конфликт жильцов закончился стрельбой
14:02
В Невской Дубровке задержали стрелявшего из ружья по частному дому
10:51
Губернатор поздравил торговых работников с их днем
10:24
Москва обошла Петербург в рейтинге популярных городов для июльского отдыха
10:19
Александр Беглов поздравил Зеленогорск с 477-летием
10:09
Загрязнение реки Мурзинки: виноваты промышленные отходы?
23:29
«Ферги-тайм» устроили «Крылья Советов» в матче с «Пари НН»: так начался 2-й тур РПЛ
23:04
Рейтинг-фаворит турнира «Oskemen Open» в Казахстане Рихард Раппорт лидирует после 5-го тура, набрав 4,5 очка, у петербургских шахматистов Гоганова и Лобанова – по 3,5 очка
21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
16:45
Большой семейный фестиваль откроется в Пушкинском районе в Буферном парке
16:35
В Кронштадт доставили мощи Фёдора Ушакова и главную икону Военно-Морского Флота – образ святого Апостола Андрея Первозванного
16:22
Бразилец Луис Фильо по прозвищу «Клаудио», Азиз Муждаков и Александр Семуков – новички мини-футбольного «Кристалла»
16:11
На внутреннем кольце КАД между развязками с Таллиннским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
15:58
В поселке Рахья подростки подожгли детскую площадку
15:49
В Петербурге задержали 74-летнего курьера мошенников
15:31
В Петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Тихорецком проспекте
15:27
В Невском районе ищут злоумышленников, причастных к разбою
15:13
В Петербурге задержали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки из Пушкина
15:05
В Ленобалсти задержали пьяного мужчину на мопеде
10:01
Петербургская делегация побывала на молодежном форуме в Ростовской области
09:45
Власти Петербурга выделят деньги модернизацию хранилищ данных
09:35
Петербург достигнет 100% очистки сточных вод к 2030 году
09:26
Петербург в топе регионов РФ по любви к BMW
00:50
В хоккейном клубе «СКА-ВМФ», выступающем в ВХЛ, сформирован тренерский штаб и произошли серьёзные перемены в составе: покинул петербургский клуб и экс-капитан «СКА-Невы» Конозов
00:14
Петербургские шахматисты Гоганов и Лобанов после 4-го тура «Oskemen Open» в Казахстане набрали по 3 очка и преследуют четвёрку лидеров, один из которых – Алексей Гребнев
20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
19:20
В Петербурге завершился 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту
17:10
В Мариинском дворце открылась выставка работ студентов Народного художника Андрея Блиока
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали несовершеннолетнего "дропа", подозреваемого в обмане пенсионерки

В Ленобласти поймали несовершеннолетнего "дропа", подозреваемого в обмане пенсионерки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Тосненского района задержали несовершеннолетнего "дропа", подозреваемого в обмане пенсионерки

25 июля в правоохранительные органы обратилась гражданка 1935 года рождения, проживающая в поселке Нурма Тосненского района Ленинградской области. Заявительница сообщила о телефонном звонке, поступившем утром 24 июля от неустановленного лица. Звонивший, используя обманный предлог о необходимости декларирования денежных средств, убедил пожилую женщину передать курьеру сумму в размере 327 700 рублей.

В тот же день, в 15 часов 20 минут, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего гражданина 2006 года рождения у дома номер 14 в поселке Нурма. Задержание произведено по подозрению в его причастности к вышеуказанному преступлению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Проводятся мероприятия, направленные на установление возможной причастности задержанного к совершению иных аналогичных преступлений на территории региона.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-07-2025, 11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
Вчера, 15:13
В Петербурге задержали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки из Пушкина
24-07-2025, 11:58
В Мурино поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с улицы Тельмана
27-05-2025, 11:57
В Московском районе поймали подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров
11-07-2025, 11:23
В Приморском районе поймали двоих подозреваемых в обмане пенсионера
7-06-2025, 14:27
Полицейские Ленобласти задержали двоих студентов, работавших на мошенников

Происшествия на дорогах

Вчера, 21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
24-07-2025, 20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
23-07-2025, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
23-07-2025, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
Наверх