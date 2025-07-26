В Ленобласти поймали несовершеннолетнего "дропа", подозреваемого в обмане пенсионерки

25 июля в правоохранительные органы обратилась гражданка 1935 года рождения, проживающая в поселке Нурма Тосненского района Ленинградской области. Заявительница сообщила о телефонном звонке, поступившем утром 24 июля от неустановленного лица. Звонивший, используя обманный предлог о необходимости декларирования денежных средств, убедил пожилую женщину передать курьеру сумму в размере 327 700 рублей.

В тот же день, в 15 часов 20 минут, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего гражданина 2006 года рождения у дома номер 14 в поселке Нурма. Задержание произведено по подозрению в его причастности к вышеуказанному преступлению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Проводятся мероприятия, направленные на установление возможной причастности задержанного к совершению иных аналогичных преступлений на территории региона.