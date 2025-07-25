В Петербурге задержали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки из Пушкина

23 июля 2025 года, около 14:30, в отделение полиции поступило заявление от 81-летней жительницы Пушкинского района. По словам заявительницы, 21 июля 2025 года, в первой половине дня, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Звонивший убедил пожилую женщину в необходимости "декларирования" имеющихся у неё денежных средств и склонил к передаче курьеру суммы в размере 1 390 200 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, 23 июля 2025 года, около дома номер 14 по Пулковскому шоссе, сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержание было произведено в рамках реализации имевшейся оперативной информации.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.