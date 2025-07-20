В Петербурге подростку выстрелили в глаз из пневматики

Вечером 19 июля медицинские работники уведомили правоохранительные органы о госпитализации пятнадцатилетнего подростка с серьезной травмой глаза. Согласно предоставленной информации, пациент поступил в больницу с проникающим ранением, вызванным попаданием пули.

Подросток сообщил, что инцидент произошел несколькими днями ранее в квартире, расположенной по адресу: улица Дмитрия Устинова, дом 8. Он пояснил, что во время игры с приятелем последний произвел выстрел из пневматического пистолета, в результате чего пуля попала в глаз потерпевшего.

Опасаясь негативной реакции со стороны родителей, юноша скрыл факт получения травмы и в течение нескольких дней носил повязку, не обращаясь за медицинской помощью.

В настоящее время сотрудники полиции проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего инцидента.