В Выборге неизвестный обстрелял из пневматики мужчину

В Выборгском районе Ленинградской области 23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 25-летнего местного жителя. Пациент обратился за помощью с множественными ссадинами и ранами.

Состояние здоровья потерпевшего оценивается как тяжелое, он помещен в стационар.

Согласно заявлению пострадавшего, инцидент произошел 22 мая, около 13:00, в городе Выборг, возле дома номер 2 по улице Совхозной. Неизвестный злоумышленник произвел несколько выстрелов в направлении молодого человека из пневматического пистолета, после чего распылил содержимое газового баллончика и покинул место преступления.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, совершившего нападение.