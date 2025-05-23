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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге неизвестный обстрелял из пневматики мужчину

В Выборге неизвестный обстрелял из пневматики мужчину

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти проводят проверку по факту нападения в Выборге на жителя Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области 23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 25-летнего местного жителя. Пациент обратился за помощью с множественными ссадинами и ранами.

Состояние здоровья потерпевшего оценивается как тяжелое, он помещен в стационар.

Согласно заявлению пострадавшего, инцидент произошел 22 мая, около 13:00, в городе Выборг, возле дома номер 2 по улице Совхозной. Неизвестный злоумышленник произвел несколько выстрелов в направлении молодого человека из пневматического пистолета, после чего распылил содержимое газового баллончика и покинул место преступления.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, совершившего нападение.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, стрельба
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