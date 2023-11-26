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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе подросток выстрелил в лицо сверстнику из сигнального пистолета

В Калининском районе подросток выстрелил в лицо сверстнику из сигнального пистолета

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Полиция задержала подростка случайно выстрелившего из сигнального пистолета в лицо 15-летнему школьнику

Днем 24 ноября около 14 часов 45 минут полиция Калининского района получила информацию из медицинского учреждения о происшествии, которое произошло около 09 часов 45 минут возле дома 11 на проспекте Королева. Подросток в возрасте 15 лет был доставлен в больницу с травмой глаза средней степени тяжести. При госпитализации он объяснил, что случайно выстрелил себе в лицо из ракетницы около 08:00.

Полиция начала проверку данного инцидента и в ходе него был выявлен 17-летний подросток, который признался в своей вине. Он рассказал, что извлекал из своего кармана сигнальный пистолет "Пионер", и случайно произвел выстрел в лицо другого подростка, находившегося поблизости.

Сигнальный пистолет был изъят в качестве доказательства. В настоящее время полиция продолжает проводить проверку по данному инциденту.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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