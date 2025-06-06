В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка

В городе Тосно, Ленинградская область, 5 июня 2025 года около 08 часов 30 минут, произошло дорожно-транспортное происшествие. 65-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки «Лада Гранта», совершил наезд на 14-летнего подростка. Инцидент произошел в районе дома номер 210 по проспекту Ленина, в зоне пешеходного перехода, не оборудованного светофором.

По предварительным данным, подросток пересекал проезжую часть, когда на него был совершен наезд. В результате аварии несовершеннолетний получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Целью проверки является установление всех деталей инцидента и выявление виновных в случившемся.