На севере Петербурга подростку выстрелили в лицо из пневматики

В ночь на 28 апреля к полицейским Выборгского района Петербурга из травмпункта поступил звонок. Медики сообщили, что к ним обратился 12-летний парень с травмой лица, состояние которого оценивалось как стабильное. Об этом стало известно «Питерец.ру».

По словам самого подростка, накануне вечером, около половины одиннадцатого, возле дома номер 48 на Большой Озерной улице в него пальнул кто-то из пневматики.

Сейчас полиция разбирается в этом инциденте, выясняя все детали произошедшего. Ведется проверка, чтобы установить, что именно случилось и кто виноват.