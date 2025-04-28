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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга подростку выстрелили в лицо из пневматики

На севере Петербурга подростку выстрелили в лицо из пневматики

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту травмирования подростка из пневматики на Большой Озерной улице

В ночь на 28 апреля к полицейским Выборгского района Петербурга из травмпункта поступил звонок. Медики сообщили, что к ним обратился 12-летний парень с травмой лица, состояние которого оценивалось как стабильное. Об этом стало известно «Питерец.ру».

По словам самого подростка, накануне вечером, около половины одиннадцатого, возле дома номер 48 на Большой Озерной улице в него пальнул кто-то из пневматики.

Сейчас полиция разбирается в этом инциденте, выясняя все детали произошедшего. Ведется проверка, чтобы установить, что именно случилось и кто виноват.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, стрельба, дети
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