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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке

На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на трассе "Нарва" в котором пострадал подросток на питбайке

Накануне днем, 16 июля 2025 года около 14 часов 20 минут на 77-м километре трассы «Нарва» 68летний водитель автомобиля марки «Фольксваген Тигуан», совершая разворот с обочины, проявил невнимательность и не обеспечил безопасность выполняемого маневра.

В результате указанных действий, водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с питбайком «Renthal», двигавшимся в том же направлении. Транспортным средством управлял шестнадцатилетний юноша, на голове которого был надет мотошлем, однако отсутствовала иная защитная экипировка.

После столкновения, водитель питбайка был доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами и госпитализирован.

Установлено, что водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» в течение 2025 года неоднократно нарушал правила дорожного движения, за что привлекался к административной ответственности 27 раз.

В настоящий момент компетентными органами проводится проверка обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.

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