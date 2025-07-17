На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке

Накануне днем, 16 июля 2025 года около 14 часов 20 минут на 77-м километре трассы «Нарва» 68летний водитель автомобиля марки «Фольксваген Тигуан», совершая разворот с обочины, проявил невнимательность и не обеспечил безопасность выполняемого маневра.

В результате указанных действий, водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с питбайком «Renthal», двигавшимся в том же направлении. Транспортным средством управлял шестнадцатилетний юноша, на голове которого был надет мотошлем, однако отсутствовала иная защитная экипировка.

После столкновения, водитель питбайка был доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами и госпитализирован.

Установлено, что водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» в течение 2025 года неоднократно нарушал правила дорожного движения, за что привлекался к административной ответственности 27 раз.

В настоящий момент компетентными органами проводится проверка обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.