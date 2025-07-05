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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок

На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Гатчинского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Нарва»

Сегодня днем, 5 июля 2025 года около 15 часов, на 85-м километре трассы «Нарва» произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки «Киа Спортэдж», которым управляла женщина 1982 года рождения, по неустановленным причинам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к столкновению с грузовым транспортным средством «FAW J7», с прицепным устройством, за рулём которого находился мужчина 1979 года рождения, следовавший во встречном направлении.

Вследствие первичного столкновения «Киа Спортэдж» и «FAW J7», водитель автомобиля «Крайслер» 1959 года рождения, двигавшийся в попутном направлении за грузовиком, не смог избежать столкновения с полуприцепом.

В результате данного инцидента, водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Киа Спортэдж» скончались на месте происшествия из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. Пассажирка автомобиля «Крайслер», женщина 1956 года рождения, получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с целью установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
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