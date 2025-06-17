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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками

В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Тосненском районе Ленобласти

Сегодня днем, 17 июня 2025 года около 12 часов 15 минут, на 642-м километре трассы М10, в районе объездной дороги города Тосно, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля «IVECO», перевозившего контейнер, мужчина 49 лет, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовиком «КАМАЗ».

«КАМАЗ» находился в правой полосе и обеспечивал безопасность проведения дорожных работ. В момент столкновения в кабине «КАМАЗа» находился 60-летний пассажир.

В результате столкновения водитель «IVECO» скончался на месте происшествия. Пассажир «КАМАЗа» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин данного дорожно-транспортного происшествия.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП
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