В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками

Сегодня днем, 17 июня 2025 года около 12 часов 15 минут, на 642-м километре трассы М10, в районе объездной дороги города Тосно, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля «IVECO», перевозившего контейнер, мужчина 49 лет, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовиком «КАМАЗ».

«КАМАЗ» находился в правой полосе и обеспечивал безопасность проведения дорожных работ. В момент столкновения в кабине «КАМАЗа» находился 60-летний пассажир.

В результате столкновения водитель «IVECO» скончался на месте происшествия. Пассажир «КАМАЗа» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин данного дорожно-транспортного происшествия.