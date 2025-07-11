В ДТП на трассе «Киевское шоссе – Крени» погиб водитель «УАЗа»

Вечером 10 июля 2025 года, в 21 час 10 минут, на третьем километре трассы, соединяющей Киевское шоссе и населённый пункт Крени, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки УАЗ, мужчина 1962 года рождения, двигаясь в направлении Киевского шоссе, потерял контроль над транспортным средством. В результате этого неуправляемый автомобиль совершил столкновение с автомобилем Kia Ceed, за рулём которого находился мужчина 1972 года рождения, следовавший во встречном направлении. После столкновения оба автомобиля оказались в придорожном кювете.

В результате данного инцидента водитель автомобиля УАЗ скончался на месте аварии от полученных травм. Водитель автомобиля Kia Ceed был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него тяжёлое состояние.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств и причин данного дорожно-транспортного происшествия для установления полной картины произошедшего и выявления всех факторов, способствовавших трагедии.