В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке

Около 15 часов 10 минут 5 июня 2025 года, на 47-ом километре трассы, ведущей к МААП «Светогорск», произошло дорожно-транспортное происшествие. Шестнадцатилетний водитель питбайка, перевозивший пассажира, утратил контроль над транспортным средством.

Питбайк съехал с проезжей части и столкнулся с дорожным камнем, что привело к опрокидыванию. В результате инцидента пятнадцатилетний пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентные органы проводят расследование обстоятельств данного происшествия для установления всех деталей и причин, приведших к аварии.