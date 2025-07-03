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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе в ДТП с каршеринговым автомобилем и мотоциклом пострадал пешеход

В Петроградском районе в ДТП с каршеринговым автомобилем и мотоциклом пострадал пешеход

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Петроградского района проводят проверку по факту ДТП на Большом проспекте П.С.

2 июля 2025 года около 23 часов 55 минут на Большом проспекте Петроградской стороны, возле дома номер 88, произошло столкновение каршеринговова автомобиля и мотоцикла.

Установлено, что 21-летняя гражданка, находясь за рулём арендованного автомобиля марки «Фольксваген Поло», совершая манёвр поворота направо из второй полосы, не уступила дорогу мотоциклу марки «Ямаха», которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоцикл был отброшен на тротуар, где совершил наезд на пешехода, мужчину 1989 года рождения.

В результате данного инцидента пешеход был доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести. Водитель мотоцикла получил незначительные повреждения.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

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