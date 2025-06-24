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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» в ДТП один человек погиб и двое в больнице

На трассе «Нарва» в ДТП один человек погиб и двое в больнице

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Нарва»

На трассе «Нарва», на 100-м километре, 24 июня 2025 года около 08 часов 55 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки «Вэй», под управлением водителя 2003 года рождения, по неустановленным причинам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил прямое столкновение с автомобилем «Вортекс». За рулем «Вортекса» находился мужчина, 1984 года рождения.

В результате столкновения один из пассажиров автомобиля «Вортекс», мужчина 1985 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Водитель автомобиля «Вортекс» и второй пассажир, мужчина 1986 года рождения, были доставлены в медицинское учреждение с травмами средней тяжести.

В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование обстоятельств данного происшествия. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие выезду автомобиля «Вэй» на встречную полосу.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
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