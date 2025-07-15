В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине

Накануне вечером, 14 июля около 17 часов 30 минут, в правоохранительные органы Лужского района Ленинградской области поступила информация об инциденте с применением холодного оружия, произошедшем на территории фермерского хозяйства в поселке Володарское.

Незамедлительно прибывшие на указанное место происшествия сотрудники полиции обнаружили в здании коровника 47-летнего мужчину, проживающего в поселке Дзержинский, Лужского района, Ленинградской области. Пострадавший с многочисленными колото-резаными ранами был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где его состояние было оценено как крайне тяжелое.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления, сотрудниками полиции был задержан 56-летний мужчина, работающий в коровнике.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.