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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине

В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине

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Опубликовал: Антон78
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В Лужском районе Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине на рабочем месте

Накануне вечером, 14 июля около 17 часов 30 минут, в правоохранительные органы Лужского района Ленинградской области поступила информация об инциденте с применением холодного оружия, произошедшем на территории фермерского хозяйства в поселке Володарское.

Незамедлительно прибывшие на указанное место происшествия сотрудники полиции обнаружили в здании коровника 47-летнего мужчину, проживающего в поселке Дзержинский, Лужского района, Ленинградской области. Пострадавший с многочисленными колото-резаными ранами был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где его состояние было оценено как крайне тяжелое.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления, сотрудниками полиции был задержан 56-летний мужчина, работающий в коровнике.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, ножевое ранение
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