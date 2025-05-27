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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы

В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Гатчины задержали подозреваемого в поножовщине на улице Музыкантов

В полицию Гатчинского района Ленинградской области 26 мая около 09 часов 15 минут поступило уведомление о конфликте с применением холодного оружия, произошедшем в населенном пункте Дубицы, на улице Музыкантов, дом 6.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в указанном доме 34-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии с колото-резаными ранами в области груди и живота. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 26 мая, днем того же дня, на проспекте Энгельса сотрудники полиции произвели задержание подозреваемого в совершении данного преступления. Задержанным оказался 24-летний уроженец той же страны, что и пострадавший, ранее имевший проблемы с законом. На момент задержания подозреваемый проживал в деревне Горки, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ножевое ранение
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