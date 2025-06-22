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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине задержали стрелка с Соборной улицы

В Гатчине задержали стрелка с Соборной улицы

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Гатчины задержали стрелка с Соборной улицы

21 июня 2025 года, около 04 часов 05 минут, в правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области поступило уведомление об инциденте возле дома номер 18 по Соборной улице в городе Гатчина, где неустановленное лицо произвело выстрел из пистолета в молодого человека.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 44-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что между задержанным и группой молодых людей произошел конфликт, в ходе которого он применил травматический пистолет, выстрелив в ногу 22-летнему юноше.

Пострадавший с ранением бедра был доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В отношении злоумышленника применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, стрельба, травматика
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