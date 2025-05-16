В Разметелево жестоко избили посетителя магазина

19 апреля в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 26-летнего мужчины. Пострадавший был доставлен в больницу вечером предыдущего дня из квартиры, расположенной в доме номер 2 по Виркинскому переулку в деревне Разметелево. У пациента диагностирована серьезная травма глаза, его состояние оценивалось как тяжелое.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 18 апреля, около 13:00, мужчина подвергся нападению в продуктовом магазине, находящемся в той же деревне Разметелево. Нападавший остался неустановленным.

Позже пострадавший обратился в полицию с официальным заявлением о произошедшем инциденте.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 111, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

14 мая, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, у дома номер 64 по 4-ой Линии во Всеволожске, сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, проживающего в поселке Янино-1 Всеволожского района. Он подозревается в совершении указанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.