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В Невском районе у иностранца изъяли килограмм наркотиков

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Опубликовал: Антон78
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Оперативники в Петербурге изъяли у задержанного иностранца килограмм наркотиков, в том числе кокаин

В ходе реализации комплекса оперативных мероприятий, сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действуя совместно с полицией Невского района, произвели задержание 35-летнего гражданина иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

В процессе личного досмотра у задержанного был выявлен и конфискован полимерный пакет, содержащий 131 таблетку с неопределенным веществом, резиновая перчатка с кокаином внутри, общим весом 34,05 грамма, сверток с амфетамином, три мобильных телефона и электронные весы.

По адресу проживания указанного лица сотрудники правоохранительных органов обнаружили пластиковую емкость с марихуаной, вес которой составил 7,75 грамма, а также несколько банковских карт.

В результате последующих оперативно-розыскных действий установлено, что еще одна часть запрещенных веществ была сокрыта иностранцем в квартире, расположенной в доме номер 19/1 по Дальневосточному проспекту. Указанное жилое помещение было арендовано с целью использования в качестве места хранения наркотических средств.

В данной квартире сотрудники полиции изъяли около одного килограмма наркотического вещества – меткатинона.

Все изъятые вещества направлены на проведение экспертного исследования. По данному факту возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников преступления и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного лица.

Все по теме: Невский район, наркотики
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