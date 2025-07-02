В Петербурге оперативники при обыске по делу о мошенничестве изъяли мефедрон

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, квалифицированного как совершенное в особо крупном размере (статья 159, часть 4 УК РФ), 1 июля текущего года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире, расположенной в доме номер 13 по Среднерогатской улице, в Московском районе Петербурга.

В ходе процессуальных действий в жилище 34-летней безработной гражданки были обнаружены и изъяты пять запаянных пакетов из полимерного материала, содержащих порошкообразное вещество.

Предварительный анализ содержимого двух изъятых пакетов показал наличие наркотического вещества – мефедрона, общая масса которого составила 299 граммов. Оставшиеся три пакета направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения полного химического анализа.

В тот же день сотрудниками подразделения уголовного розыска была задержана владелица квартиры. Собранные материалы указывают на ее возможную причастность к незаконному хранению наркотических средств с целью их дальнейшего распространения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью 3, и статьей 228.1, частью 5 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В отношении задержанной применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Следственной группой проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявление возможных соучастников.