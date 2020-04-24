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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном хранении метамфетамина

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном хранении метамфетамина

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Петербурге у двух мужчин полицейские обнаружили и изъяли около 100 граммов наркотических средств.

В минувшую среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району на перекрестке Понтонного проезда и Новой дороги в г. Колпино задержаны двое граждан в возрасте 29 и 24 лет. По версии оперативников, они являются участниками группы, которая специализируется на хранении и распространении наркотических средств на территории региона. 

В результате проведения личного досмотра у 29-летнего гражданина обнаружено и изъято наркотическое средство метамфетамин (первитин) массой 47,3 грамма  У второго гражданина было обнаружено и изъято такое же наркотическое средство массой 48,7 грамма.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов совершенных преступлений, а также всех участников противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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