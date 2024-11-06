В Петербурге поймали двоих приятелей с партией наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе отработки ранее полученной оперативной информации возле дома 9/3 на Пискарёвском проспекте, в Красногвардейском районе Петербурга был задержан 31-летний неработающий местный житель, подозреваемый в незаконном распространении наркотиков.

В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у него полимерный пакет с десятью плитками вещества коричневого цвета общей массой около килограмма.

Экспертиза показала, что изъятое является гашишем.

Полицейские установили, что наркоторговец забрал криминальный товар из квартиры в доме, возле которого был задержан.

Полицейские вычислили жилище и обнаружили там подельника задержанного – 26-летнего ранее судимого жителя Петербурга, который арендовал квартиру для незаконного хранения и фасовки наркотиков.

При проведении обыска сотрудники полиции изъяли ещё одну партию зелья – 12 полимерных пакетов с мефедроном массой более 1,5 килограмма, пакет с гашишем и полукилограммовый свёрток с марихуаной, а также электронные весы и упаковочный материал.

Как установили сотрудники полиции, данные вещества предназначались для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

В отношении подозреваемых следователи возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемых поемстиил в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и соучастников противоправной деятельности злоумышленников.