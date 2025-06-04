ента новостей

17:08
На КАД в течение четырех дней будут закрыты площадки отдыха для водителей
16:01
Беглов наградил победителей конкурса на лучшее благоустройство территорий Петербурга
15:55
Владельцам «Единой карты петербуржца» могут посетить Главный штаб Эрмитажа по льготной цене
14:42
В Ленобласти в садоводстве «Красногорское» задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
14:38
В Лавриках группа подростков отобрала самокаты у двух школьников
14:36
Петербургская шахматистка Ульяна Дудкина заняла 5-е место на завершившемся в Воронеже этапе Кубка России, в тройку вошли Анна Журова, Екатерина Борисова и Диана Хафизова
14:33
В лесу у "Черной речки" задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
14:26
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже ювелирных изделий из частного дома в Тихвине
14:22
На Южном шоссе задержали участников стрельбы из травмата
14:18
В Зеленогорске обокрали частный дом предпринимателя
14:08
Во Фрунзенском районе мигрант ударил ножом сожительницу
14:02
На Петергофском шоссе женщина ударила ножом своего мужа
12:09
Концерт оркестра Metalliada в «Колизей Арене»
12:05
Исторический парк «Россия – Моя история» ищет истории героев СВО
10:57
С Днем бега!
10:39
Почему в Петербурге дорогие фрукты и овощи?
09:47
В центре Петербурга автоледи на иномарке сбила 16-летнюю девочку
09:21
В ДТП на Октябрьской набережной пострадали четыре человека
08:53
В СПб начнут продавать корюшку в шоколаде
08:42
Абхазия и СПб: торговый оборот серьезно вырос
16:23
В пожаре на Обводном канале погибли два человека
16:09
Губернатор Александр Беглов поздравил Митрополита Варсонофия с 70-летним юбилеем
15:02
«Ролан Гаррос – 2025»: Мирра Андреева сыграет в 1/4 финала с француженкой Буассон, а Рублёв разгромлен Синнером в 1/8 финала
11:48
Мужчина зарезал подругу на пляже в Приморском районе
11:24
В лесу у поселка Сосново нашли автомат, пистолет и боеприпасы
11:14
В Петербурге 84-летняя блокадница передала мошенникам 14 млн рублей. Курьер задержан
10:33
Жителя Ленобласти задержали за убийство собутыльника, совершенное 24 года назад
10:29
В Петербурге иностранец увел с детской площадки 15-летнюю девочку
08:12
Полиция СПб повышает эффективность работы
07:57
СПб в числе лидеров по реализации нацпроекта «Семья»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В лесу у "Черной речки" задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В лесу у "Черной речки" задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожского района в лесу у "Черной речки" задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 3 июня в лесополосе возле садоводческого товарищества «Чёрная Речка» во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками произвели задержание двух граждан, 44 и 49 лет, по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Задержанные лица были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. При личном досмотре 49-летнего задержанного были обнаружены перчатки, в которых находился пакет с веществом неизвестного происхождения.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством – метадоном, общим весом 139,5 грамма.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные действия, связанные с наркотическими средствами).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-02-2025, 11:57
Во Всеволожском районе Ленобласти задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков
28-02-2024, 12:48
В Ленобласти в лесу у Колтушей задержали наркокурьера
18-04-2025, 12:22
В Петербурге задержали двоих жителей Красного Села, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
14-05-2024, 10:18
В Невском районе мужчину задержали с килограммом марихуаны
28-03-2023, 13:43
В Ленобласти задержали студента за хранение крупной партии наркотиков
3-04-2025, 09:59
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчицу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:47
В центре Петербурга автоледи на иномарке сбила 16-летнюю девочку
Сегодня, 09:21
В ДТП на Октябрьской набережной пострадали четыре человека
2-06-2025, 12:09
В Ленобласти пьяный подросток на питбайке пострадал от столкновения с забором
31-05-2025, 22:22
На Петергофском шосс байкер получил тяжелые травмы в ДТП с «Роллс-Ройс»
Наверх