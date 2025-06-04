В лесу у "Черной речки" задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 3 июня в лесополосе возле садоводческого товарищества «Чёрная Речка» во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками произвели задержание двух граждан, 44 и 49 лет, по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Задержанные лица были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. При личном досмотре 49-летнего задержанного были обнаружены перчатки, в которых находился пакет с веществом неизвестного происхождения.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством – метадоном, общим весом 139,5 грамма.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные действия, связанные с наркотическими средствами).