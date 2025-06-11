В Ленобласти задержали наркозакладчика из деревни Куттузи

В рамках оперативных мероприятий, проведенных 9 июня сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками ГУ МВД России, в населенном пункте Куттузи, Ломоносовского района Ленинградской области, был задержан гражданин 1986 года рождения, проживающий в одном из домов указанной деревни.

В ходе обыска по месту жительства задержанного лица были обнаружены и конфискованы предметы и вещества, включающие шестнадцать свертков с порошкообразным содержимым, общим весом превышающим 20 граммов, а также электронные весы и материалы для упаковки.

Экспертное исследование установило, что в одном из пакетов, изъятых в ходе обыска, содержится наркотическое вещество метамфетамин, масса которого составила 6,19 грамма. Прочие изъятые вещества направлены на проведение дополнительных исследований.

В результате дальнейших оперативно-следственных действий, задержанный был уличен в организации незаконного распространения наркотических средств бесконтактным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.