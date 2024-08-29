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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали закладчика мастер-кладов запрещенных веществ

В Петербурге поймали закладчика мастер-кладов запрещенных веществ

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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Петербурга задержали закладчика мастер-кладов запрещенных веществ

В минувший вторник, 27 августа 2024 года в ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России в парке Сосновка, в Выборгском районе Петербурга с поличным задержали 34-летнего жителя Петроградского района, закладчика мастер-кладов наркотических средств, реализуемых через теневой сегмент сети Интернет.
При личном досмотре полицейские у подозреваемого изъяли 5 свертков из полимерной ленты черного цвета. Все изъятое незамедлительно направили на экспертизу, по результатам которой было установлено, что в одном из свертков содержится 9,5 грамма Амфетамина.
При обыске в квартире задержанного оперативники обнаружили и изъяли еще 950 гр. «мефедрона», упаковочный материал с устройством для вакуумной упаковки, электронные весы, а также полимерный пакет со светлым порошком весом около 150 гр., и полимерный пакет с таблетками и отрезками бумаги. Обнаруженное направили на экспертизу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Подозреваемого заключили под стражу.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. УУстанавливаются каналы поступления и сбыта наркотических веществ, а также дополнительные эпизоды и соучастники противоправной деятельности злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район наркотики
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