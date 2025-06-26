В Красногвардейском районе пьяный мужчина бросил петарду в мусорную урну

В полицию Красногвардейского района 25 июня около 22 часов 05 минут поступила информация о происшествии возле дома №49 по Новочеркасскому проспекту. Сообщалось о громком хлопке и повреждении контейнера для мусора во дворе указанного здания.

Незамедлительно на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и представители экстренных служб.

К счастью, в результате данного происшествия никто не получил телесных повреждений.

В ходе оперативных мероприятий недалеко от места хлопка полицейскими был задержан мужчина 53 лет, проживающий в этом же районе. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что именно он бросил петарду в мусорную урну, однако объяснить причины своего поступка задержанный не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.