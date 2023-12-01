В Павловске ссора во время застолья закончилась поножовщиной

Вечером 29 ноября 2023 года около 20 часов 00 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении, которое произошло в одной из квартир дома 14/12 на Конюшенной улице в городе Павловск.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и обнаружили 36-летнего мужчину из Фрунзенского района с ножевым ранением бедра. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия был задержан 53-летний местный житель, который подозревается в причастности к этому преступлению. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие установило, что между пострадавшим и задержанным возникла ссора во время застолья, в результате которой хозяин квартиры нанес ножевое ранение гостю, вонзив его в ногу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это действие как причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержанный ранее уже имел судимости, и его задержали на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.