В Петербурге задержали хулигана взорвавшего петарду на лестничной площадке

Вчера вечером около 20 часов 30 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 72 по улице Белы Куна, во Фрунзенском районе Петербурга «по горячим следам» полицейскими был задержан неработающий 31-летний гражданин среднеазиатского государства, который около 06 часов 00 минут из хулиганских побуждений, находясь на лестничной площадке дома 6 по улице Белы Куна, взорвал петарду.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.