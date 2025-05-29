В Киришах неадекват устроил погром в парикмахерской

Вечером 28 мая, около 19 часов 15 минут, в дежурную часть полиции Киришского района Ленинградской области поступил сигнал о нарушении общественного порядка в одной из парикмахерских, расположенной в доме номер 17 по улице Советской в городе Кириши. Сообщалось о неадекватном поведении мужчины и возникшей потасовке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали 50-летнего слесаря, работающего в местной жилищной конторе. Установлено, что задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт вандализма: опрокинул стол с парикмахерским оборудованием и разбил витринное стекло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). В отношении правонарушителя применена мера пресечения в виде задержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.